Italiens größte Regierungspartei Endspurt um die Macht

Matteo Renzi will Spitzenkandidat der Regierungspartei Partito Democratico werden - für die Wahl im Frühjahr 2018. Ob das klappt, entscheiden Italiens Sozialdemokraten am Sonntag in einer Urwahl. Zwei Gegenkandidaten könnten Renzi auf der Zielgeraden gefährlich werden, denn die Partei ist zerstritten.

Von Tassilo Forchheimer