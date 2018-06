Der neue italienische Ministerpräsident Conte hat sich in seiner Antrittsrede vor dem Senat zu Europa bekannt - und gleichzeitig Änderungen in der Schuldenpolitik angekündigt. Europa sei die Heimat der Italiener, müsse aber gerechter werden, sagte der Chef der Koalition aus Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Rom.

Die Regeln in der Euro-Zone sollten darauf ausgerichtet sein, den Bürgern zu helfen. Die aktuellen Schulden Italiens seien untragbar. Seine Regierung wolle diese reduzieren. Das werde man aber über das Wirtschaftswachstum angehen und nicht mit Sparmaßnahmen, betonte Conte.



Er sprach sich zugleich für Änderungen in der Asylpolitik aus. "Wir werden dem Geschäft der Einwanderung ein Ende setzen, das unter dem Deckmantel einer vorgetäuschten Solidarität über das Maß angewachsen ist", sagte Conte. Die Migration sei der erste Testfall einer neuen Form des Dialogs mit den europäischen Partnern. Er wies den Vorwurf zunehmender Fremdenfeindlichkeit zurück. "Wir sind nicht und werden nie rassistisch sein." Die Regierung werde sich für die Rechte derjenigen Migranten einsetzen, "die legal in unserem Land ankommen".



Conte sagte zudem, Italien stehe zur Nato. Die westliche Diplomatie müsse sich aber auch für Russland öffnen. Während Contes Rede rutschte die Mailänder Börse ins Minus.



Die europakritische Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega war am Freitag vereidigt worden. Der Senat stimmt am Abend über die neue Regierung ab, am Mittwoch folgt das Abgeordnetenhaus.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.