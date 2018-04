Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, hat internationale Kritik an Deutschlands Handelspolitik zurückgewiesen.

Der Exportüberschuss sei da, weil die Bundesrepublik international viel investiere und zudem ein Portfolio an attraktiven Produkten habe, sagte Hüther im Deutschlandfunk. Die Vorwürfe gegen die Bundesrepublik würden nicht dadurch richtiger, dass US-Präsident Trump sie auch noch einmal formuliere. Bundesfinanzminister Scholz habe bei der IWF-Frühjahrestagung in Washington deutlich gemacht, dass an den Haushaltskonsolidierungen nicht gerüttelt werde. Hüther betonte, er sei nicht der Ansicht, dass Preise verzerrt würden. Deutschland sei ein Hochlohnland und bringe hochpreisige Produkte in den Weltmarkt. Das mache die Marktposition derzeit aus.



Trump hat mehrfach die hohen Exportüberschüsse der Europäer und vor allem Deutschlands kritisiert und mit Maßnahmen zur Beschränkung gedroht.

