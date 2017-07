Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln kommt zu dem Schluss, dass der deutsche Arbeitsmarkt von Zuwanderung aus dem EU-Ausland profitiert.

Über die Studie berichtet die "Passauer Neue Presse". Die Migranten hätten einen bedeutenden Beitrag zur Fachkräftesicherung in Deutschland geleistet, heißt es darin. Drei Viertel der erwerbstätigen EU-Zuwanderer seien in qualifizierten Tätigkeiten beschäftigt, ein Fünftel sogar als hoch spezialisierte Experten. Die Erwerbstätigenquote der EU-Ausländer liege mit gut 77 Prozent auf dem gleichen Niveau wie in der Gesamtbevölkerung.