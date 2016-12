IW-Studie Bundesweit fehlen 228 000 Betreuungsplätze für Kleinkinder

Für sie gab es Plätze: Zwei Kinder stehen am Fenster einer Kita und gucken anderen Kindern draußen beim Spielen zu. (dpa / picture alliance / Jens Wolf)

Bundesweit fehlen nach einer Untersuchung fast 230.000 Betreuungsplätze für Kleinkinder unter drei Jahren.

Die "Rheinische Post" zitiert aus einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach finden Eltern von gut 10 Prozent aller Kinder, für die wegen der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern ein Bedarf besteht, derzeit keinen Betreuungsplatz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Am größten sei die Lücke in Bremen mit über 14 Prozent.



Eltern haben seit 2013 einen Rechtsanspruch auf Betreuung für ihr Kleinkind. Der Studie zufolge sehen viele aber von einer Klage ab, weil sie nicht irgendeinen Platz vom Jugendamt zugewiesen bekommen möchten. Vielmehr fühlten sie sich auf ein Vertrauensverhältnis zu den Betreuern angewiesen.