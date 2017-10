Die Mietpreise für Studenten in Deutschland sind erheblich gestiegen.

Die Funke Mediengruppe zitiert aus einem Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, kurz IW. Demnach sind etwa die durchschnittlichen Preise bei Neuvermietungen für Studenten in Groß- und Universitätsstädten seit 2010 um bis zu 70 Prozent gestiegen. Den größten Anstieg verzeichnete Berlin mit 70,2 Prozent. Hier stieg die Nettomiete von sechs auf elf Euro pro Quadratmeter. Es folgen Stuttgart und München. Der geringste Anstieg wurde in Jena mit knapp zehn Prozent ermittelt. Die Preissteigerungen sind laut IW nicht nur auf den Wohnraummangel, sondern auch darauf zurückzuführen, dass immer mehr Wohnungen möbliert angeboten werden. Erst vor kurzem hatte eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ergeben, dass viele Haushalte - ob studentisch oder nicht - die Mieten in deutschen Großstädten kaum noch stemmen können.