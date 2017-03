Die in der Pariser Niederlassung des Internationalen Währungsfonds explodierte Postsendung war nach Erkenntnissen der Regierung in Athen in Griechenland verschickt worden.

Das sagte Bürgerschutzminister Toskas dem griechischen Fernsehsender ANT1. Toskas vermutet eine linksextremistische Gruppierung hinter dem Anschlag, bei dem eine IWF-Mitarbeiterin an den Händen verletzt wurde. Erst gestern hatte sich eine solche Gruppierung dazu bekannt, eine Paketbombe an das Bundesfinanzministerium in Berlin geschickt zu haben. Auch diese Sendung war in Griechenland aufgegeben worden. Der Sprengsatz konnte rechtzeitig entschärft werden.