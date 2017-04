In Deutschland und der gesamten EU wird die Teuerung nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds in naher Zukunft Schritt für Schritt anziehen.

Das könnte der Europäischen Zentralbank die Abkehr von ihrer Niedrigstzinspolitik erleichtern, erklärten Experten am Rande der IWF-Tagung in Washington. In wenigen Wochen wird der Währungsfonds seinen turnusmäßigen Sonderbericht zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland veröffentlichen. Im

jüngsten Ausblick sagt der IWF ein Wachstum von 1,6 Prozent in diesem und 1,5 Prozent im nächsten Jahr voraus.