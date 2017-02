IWF Früherer Direktor Rato zu Gefängnisstrafe verurteilt

Die mit Steuergeldern gerettete spanische Bank Bankia (dpa/picture-alliance/Daniel Kalker)

Der frühere Chef des Internationalen Währungsfonds, Rato, ist wegen Unterschlagung zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Ein Gericht in Madrid sah es als erwiesen an, dass der 67-Jährige während seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der spanischen Bank "Bankia" Firmen-Kreditkarten für private Ausgaben genutzt hat. "Bankia" war aus der Fusion des Geldhauses "Caja" mit anderen Kreditinstituten hervorgegangen und 2012 mit Steuergeldern in Höhe von mehr als 20 Milliarden Euro vor dem Zusammenbruch bewahrt worden. Neben Rato saßen 64 weitere Beschuldigte auf der Anklagebank.