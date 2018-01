Die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat angesichts der guten Entwicklung der Weltwirtschaft zu anspruchsvollen Reformen aufgerufen.

Lagarde sagte in Davos, die Konjunktur habe seit Mitte 2016 an Fahrt gewonnen. Alle Zeichen deuteten auf eine Stabilisierung hin. Politische Entscheidungsträger sollten die wirtschaftlich guten Zeiten nutzen, um in Infrastruktur zu investieren und wirksame soziale Ausgaben anzustoßen. Lagarde kritisierte, es gebe noch zu viele Menschen, die von dem Aufschwung nicht profitierten. In rund einem Fünftel der Schwellen- und Entwicklungsländer sei das Pro-Kopf-Einkommen im vergangenen Jahr gesunken.



Nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds wird die Weltwirtschaft in diesem und dem nächsten Jahr um jeweils 3,9 Prozent zulegen.



Auf eine zunehmend ungleiche Vermögensverteilung in der Welt machte die Entwicklungsorganisation Oxfam aufmerksam. Ihrer Studie zufolge besitzen die 42 reichsten Menschen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.