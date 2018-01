Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für dieses und das nächste Jahr angehoben.

Die Weltwirtschaft werde um jeweils 3,9 Prozent zulegen, teilte der IWF anlässlich des morgen beginnenden Weltwirtschaftsforums in Davos mit. Das sind 0,2 Punkte mehr als bisher. Als Gründe werden der Aufschwung in Europa und Asien sowie die Steuerreform in den USA angeführt. Nach Einschätzung des IWF wird die Entwicklung bis etwa 2020 anhalten. Danach - so heißt es - könnten dämpfende Effekte durchschlagen, etwa durch ein größeres US-Leistungsbilanzdefizit oder einen stärkeren Dollar.

