Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die Weltwirtschaft erhöht.

Chefvolkswirt Obstfeld sagte in Washington, die globale Wirtschaftsleistung werde im laufenden Jahr um 3,5 Prozent zulegen. Zuvor hatte der IWF noch mit einem Plus von 3,4 Prozent gerechnet. Für Deutschland sehen die Konjunkturexperten des IWF ebenfalls eine leicht erhöhte Wachstumsperspektive und gehen von einem Plus von 1,6 Prozent im laufenden Jahr aus. Risiken sieht der IWF derzeit vor allem in den USA und China.