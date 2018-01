Eine wachsende Intoleranz in Ländern wie den USA bestärkt nach Angaben von Human Rights Watch autokratische oder diktatorische Machthaber.

In dem heute in Paris vorgestellten Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation heißt es, der amerikanische Präsident Trump habe alle Tabus von Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Fremdenhass gebrochen. Dies verleihe Potentaten von Russland über China bis in die Türkei Auftrieb. Zugleich prangerte Human Rights Watch eine Verfolgung von Homosexuellen - gerade auch in Ländern Nordafrikas - an.

