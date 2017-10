Bundespräsident Steinmeier hat die noch lebenden ehemaligen RAF-Mitglieder aufgerufen, die verbleibenden Fragen zum Terror der Gruppe zu beantworten.

Wer weiter schweige, mache sich ein zweites Mal schuldig - und zwar an den Angehörigen der Opfer, sagte der Bundespräsident bei einer Gedenkveranstaltung im Schloss Bellevue in Berlin zum 40. Jahrestag der Ermordung des früheren Arbeitgeberpräsidenten Schleyer. Steinmeier kritisierte, Wahn und Lüge habe die RAF-Geschichte über Jahrzehnte umgeben. So habe sich die Märtyrerlegende vom Justizmord an den Häftlingen in Stuttgart-Stammheim viel zu lange gehalten.



Am 18. Oktober 1977 hatten RAF-Terroristen den entführten Schleyer ermordet. Die später festgenommenen Tatbeteiligten haben den Namen des Todesschützen bis heute nicht preisgegeben.