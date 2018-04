Der türkische Außenminister Cavusoglu wird Ende Mai in Solingen auf der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags eine Rede halten.

Der Termin fällt mitten in den türkischen Wahlkampf. Bundesaußenminister Maas hatte kürzlich bekräftigt, die Bundesregierung werde keine Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker in Deutschland zulassen. Vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei im vergangenen Jahr hatte es Streit zwischen Berlin und Ankara gegeben, weil einige deutsche Kommunen Auftritte türkischer Regierungsvertreter untersagt hatten. Die Stadt Solingen teilte mit, man werde darum bitten, den Text von Cavusoglus Rede vorab zu erhalten.



Bei dem Brandanschlag starben 1993 fünf Türkinnen, mehrere Rechtsradikale wurden als Täter verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.