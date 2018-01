Mit einer gemeinsamen Resolution für eine Erneuerung der deutsch-französischen Freundschaft begehen die Parlamente beider Länder heute den 55. Jahrestag des Élysée-Vertrags.

Mitglieder der französischen Nationalversammlung kommen dazu nach Berlin, Abgeordnete des Bundestags fliegen am Nachmittag nach Paris. Der Élysée-Vertrag war am 22. Januar 1963 vom damaligen Bundeskanzler Adenauer und dem französischen Präsidenten de Gaulle unterzeichnet worden. Er gilt als Meilenstein in der Aussöhnung beider Länder nach dem Zweiten Weltkrieg.



Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron hatten am Wochenende angekündigt, mit einer Neuauflage des Vertrags die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Technologie zu vertiefen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.