Zum siebten Jahrestag des Kriegsbeginns in Syrien hat die Hilfsorganisation World Vision Deutschland auf das Leid der Kinder in dem Land aufmerksam gemacht.

Auf den Stufen des Konzerthauses am Berliner Gendarmenmarkt gruppierten Schüler 740 Teddybären zu einem Mahnmal. 740.000 syrische Kinder seien im Schulalter, könnten aber keinen Unterricht besuchen, hieß es. Deshalb stehe jeder der Teddys für 1.000 Kinder. Die Bären sollten anschließend an geflüchtete Kinder in Berlin und Jordanien verteilt werden. Seit Kriegsbeginn 2011 seien mehr als 2,5 Millionen Minderjährige aus Syrien auf der Flucht, hieß es weiter.



Aktuell spitzt sich die Lage in der belagerten Region Ost-Ghuta weiter zu. Aus der Stadt Hammurije fliehen tausende Zivilisten.



Die Menschen versuchten, durch Korridore die Gebiete zu erreichen, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. Es sei die größte Gruppe fliehender Menschen seit einem Monat. Mittlerweile ist ein weiterer Hilfskonvoi mit Lebensmitteln in Ost-Ghuta eingetroffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte, 25 Lastwagen hätten das von Regierungstruppen eingeschlossene Gebiet erreicht und seien nun auf dem Weg in die Stadt Duma. Laut dem Roten Kreuz hat der Konvoi Lebensmittelpakete und Mehlsäcke für etwa 26.000 Menschen geladen.



In der von Rebellen kontrollierten Region sind hunderttausende Menschen eingeschlossen und tausende Zivilisten auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.