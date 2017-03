Ein Jahr nach den Anschlägen von Brüssel ist in Belgien der Opfer gedacht worden.

Am Flughafen Zaventem gab es um genau 7.58 Uhr - dem Zeitpunkt der ersten beiden Explosionen - eine Schweigeminute. Daran nahmen Angehörige und Flughafenmitarbeiter gemeinsam mit Regierungsvertretern und König Philippe sowie seiner Frau Mathilde teil. Eine weitere Gedenkminute für die Toten fand um 9.11 Uhr an der U-Bahn-Station Maelbeek statt. Dort soll künftig ein Denkmal an die Opfer erinnern. - Drei islamistische Selbstmordattentäter hatten sich am 22. März 2016 am Brüsseler Flughafen und in der Metro in die Luft gesprengt und 32 Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 300 Personen wurden verletzt. Zu der Tat bekannte sich der sogenannte Islamische Staat.