In Berlin werden heute Hunderttausende Besucher zu Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor erwartet.

Der eingezäunte und bewachte Bereich auf der Straße des 17. Juni ist ab dem frühen Nachmittag geöffnet, am Abend beginnt dann das Bühnenprogramm und um Mitternacht wird das Höhenfeuerwerk gezündet. Die Polizei ist verstärkt mit Beamten in Uniform und in Zivil im Einsatz. In Köln wurde die Sicherheitszone rund um Dom und Hauptbahnhof für die Neujahrsfeiern erweitert. Vor zwei Jahren waren in diesem Bereich zahlreiche Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden.



Auf Samoa und anderen pazifischen Inseln hat das neue Jahr bereits begonnen. Auch in Neuseeland und im australischen Sidney feiern die Menschen bereits den Jahreswechsel.

