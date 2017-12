Vor dem Brandenburger Tor in Berlin haben sich Zehntausende Menschen versammelt, um in das neue Jahr hineinzufeiern.

Die Veranstalter rechnen bis Mitternacht mit einer sechsstelligen Besucherzahl. Das Gelände ist aus Sicherheitsgründen umzäunt, die Polizei hat zwei mobile Wachen aufgebaut und ist auch mit Zivilstreifen im Einsatz.



In Köln hat die Stadt rund um den Dom und den Hauptbahnhof eine Sicherheitszone eingerichtet. Die Polizei führt Personenkontrollen durch. Vor zwei Jahren waren dort zahlreiche Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden.



Als erstes hatten um 11 Uhr deutscher Zeit die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr mit traditionellen Tänzen begrüßt. Auch in Australien hat 2018 bereits begonnen. Sydney begrüßte vor etwa 1,6 Millionen Zuschauern mit einem Feuerwerk in Regenbogenfarben das neue Jahr. Die Organisatoren feierten damit den kürzlich erfolgten Beschluss Australiens, die Ehe für Schwule und Lesben zu öffnen. Viele Besucher nutzten den australischen Sommer, um sich mit Zelt und Schlafsack die besten Plätze zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.