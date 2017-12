Bundestagspräsident Schäuble hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, mit Dankbarkeit und Zuversicht in das Jahr 2018 zu gehen. Und in ihrer Neujahrsansprache fordert Bundeskanzlerin Merkel die Menschen in Deutschland dazu auf, andere mehr zu achten.

Wolfgang Schäuble äußerte sich im Berliner Tagesspiegel. Er sagte, Deutschland habe bessere Möglichkeiten zur Lösung eigener Probleme als viele andere Länder. Deshalb habe die Bundesrepublik jedoch auch eine große Verantwortung für die Welt. Wer sich vor Veränderungen nicht fürchte, sondern sie als Herausforderungen begreife, brauche nicht zu resignieren. Sich zufrieden zurückzulehnen, statt Herausforderungen aufzugreifen, schaffe schnell Probleme, fügte Schäuble hinzu.



Die Kanzlerin wendet sich in ihrer Neujahrsansprache an die Bundesbürger und ruft ebenfalls zu mehr gesellschaftlicher Verantwortung und zu mehr Gemeinsamkeit auf.



Die Achtung vor dem Anderen und das Ringen um Antworten gehöre zu einer lebendigen Demokratie, betonte Merkel. Deutschland eine die Werte des Grundgesetzes, vor allem die unantastbare Würde jedes Einzelnen und dessen Freiheitsrechte. Mit Blick auf die aktuelle Politik erklärte Merkel, sie bemühe sich um die baldige Bildung einer stabilen Regierung. Inhaltlich sprach sich die CDU-Vorsitzende für eine Stärkung der Pflegeberufe aus. Nötig seien ferner die Schaffung von Arbeitsplätzen, Investitionen in Forschung, Entwicklung und Bildung sowie digitaler Fortschritt.



Die Ansprache der Kanzlerin wird am Abend im ARD-Fernsehen und im ZDF sowie um 19 Uhr 05 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.