Mit Feuerwerk, Veranstaltungen, Straßenpartys und Konzerten haben die Menschen weltweit und in Deutschland das neue Jahr begrüßt. Neuseeland und Australien hatten als erste Länder den Jahreswechsel begangen. Fast überall waren die Sicherheitsvorkehrungen groß, in Deutschland unter anderem in Berlin, Frankfurt und Köln.

Am Times Square in New York feierten tausende Touristen und US-Bürger die traditionelle und weltberühmte Silvesterparty - in diesem Jahr allerdings unter eisigen Bedingungen. Bei minus zwölf Grad Celsius stand um kurz vor Mitternacht unter anderem Mariah Carey auf der Bühne. Auch in Deutschland begrüßten die Menschen das neue Jahr: Allein auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor in Berlin feierten mehr als hunderttausend Besucher. Dort wie auch in den anderen deutschen Großstädten blieb die Lage überwiegend friedlich. Nach Angaben der Berliner Polizei kam es zu vereinzelten sexuellen Übergriffen. Sieben Tatverdächtige seien festgenommen worden. In der Bundeshauptstadt waren 1.600 Polizisten und rund 1.400 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz.



In Köln sprachen die Behörden von einer Lage wie an einem normalen Wochenende. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um sexuelle Übergriffe und Diebstähle zu verhindern. Ein Polizeisprecher sagte, dass unfassbar viele Menschen in der Stadt waren. Szenen wie in der berüchtigten Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren habe es nicht gegeben. Es habe auch nirgendwo Zusammenrottungen von mehreren hundert Menschen gegeben wie damals. Korrespondenten berichten, dass in der Innenstadt viele Kölner zusammen mit Flüchtlingen feierten.



Weltweit nutzten Staats- und Regierungschefs und andere politische Führungspersönlichkeiten den Jahreswechsel für Ansprachen und Reden. Der französische Präsident Emmanuel Macron prognostizierte, das neue Jahr werde für Frankreich, Europa und die Welt sehr wichtig sein. "Ich glaube zutiefst, dass Europa diese wirtschaftliche, soziale und umweltfreundliche, wissenschaftliche Macht werden kann, die dazu in der Lage sein wird, China, den Vereinigten Staaten gegenüber zu treten", sagte Macron. Er rief die Bürger in Europa dazu auf, an der Reform der Europäischen Union mitzuarbeiten.



Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte in ihrer Neujahrsansprache das Gewicht, das europäische Fragen für Deutschland haben. Die Zukunft Deutschlands sei untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. Sie sagte, dass die 27 Staaten in Europa stärker als je zuvor als eine Gemeinschaft zusammenhalten sollten. Das ist ihrer Ansicht nach die entscheidende Frage der nächsten Jahre.



Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un sagte in seiner Neujahrsansprache, die USA sollten sein Land als Atommacht anerkennen. Er habe einen Atomwaffen-Knopf auf seinem Schreibtisch - dies sei die Realität und keine Erpressung der USA. US-Präsident Donald Trump hielt sich mit Reaktionen vorerst zurück. "Wir werden sehen", sagte Trump lediglich auf Reporterfragen.



Papst Franziskus wurde in seinen Äußerungen zum Jahreswechsel deutlich: Das Oberhaupt der katholischen Kirche sagte, 2017 sei durch von Menschen verursachte Kriege und Ungerechtigkeiten "ruiniert" worden. Gott habe ein "unversehrtes" Jahr gegeben, aber die Menschen hätten es auf so viele Arten mit Werken des Todes, mit Lügen und Ungerechtigkeiten ruiniert und verletzt. Der Papst wird am Vormittag eine Messe für den Weltfrieden halten.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.