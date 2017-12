Am Brandenburger Tor in Berlin hat Deutschlands größte

Der eingezäunte und bewachte Bereich wurde am Nachmittag geöffnet. Um 19 Uhr beginnt ein umfangreiches Bühnenprogramm, bevor dann um Mitternacht das Feuerwerk gezündet wird. Insgesamt werden mehrere hunderttausend Besucher erwartet. Es gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen; die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. In Köln wurde die Sicherheitszone rund um Dom und Hauptbahnhof für die Neujahrsfeiern erweitert. Vor zwei Jahren waren dort zahlreiche Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden.



Auf Samoa und anderen pazifischen Inseln hat das neue Jahr bereits begonnen, ebenso in Neuseeland und Australien.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.