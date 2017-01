Jahreswechsel Silvesterfeiern in Köln offenbar ohne größere Zwischenfälle

Silvesterfeuerwerk am Deutschen Eck in Koblenz. (Thomas Frey / dpa)

Die Neujahrs-Feiern in Deutschland sind offenbar weitgehend friedlich verlaufen.

In der Kölner Innenstadt waren nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht vor einem Jahr rund 1.500 Polizisten im Einsatz, etwa zehnmal soviele wie damals. Nach Angaben des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW wurden rund 1.000 junge Männer aus dem nordafrikanischen Raum an der Anreise gehindert. Mehr als 40 Personen kamen demnach in Gewahrsam, unter anderem, weil sie Platzverweise nicht befolgten, sich illegal in Deutschland aufhielten oder Haftbefehle gegen sie vorlagen. Die Polizei registrierte vier Sexualdelikte; in einem Fall wurde ein Verdächtiger festgenommen. - Ohne größere Zwischenfälle verliefen auch die Neujahrsfeiern am Brandenburger Tor in Berlin.