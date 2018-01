Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum.

Sie rechne mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 2,4 Prozent, sagte Bundeswirtschaftsministerin Zypries in Berlin. Im Herbst war die Regierung noch von 1,9 Prozent ausgegangen. Die SPD-Politikerin betonte, die deutsche Wirtschaft befinde sich in einer sehr guten Verfassung. Der Aufschwung komme auch bei den Arbeitnehmern an. Die Bundesregierung geht laut Jahreswirtschaftsbericht davon aus, dass die Zahl der Erwerbstätigen einen Höchststand von rund 44,8 Millionen erreichen wird.

