In Indonesien ist die Zahl der Toten nach einem Brand in einer Feuerwerksfabrik auf mindestens 47 gestiegen.

Dies gab die Polizei in der indonesischen Hauptstadt Jakarta bekannt. Die Rettungsmannschaften sprechen außerdem von Dutzenden Verletzten. Den Angaben zufolge war das Feuer heute früh in dem am Stadtrand von Jakarta gelegenen Gebäude ausgebrochen. Zur Bandursache wurde nichts mitgeteilt.