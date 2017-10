FDP-Generalsekretärin Beer hat vor Beginn der Jamaika-Sondierungen alle Beteiligten zu Kompromissbereitschaft aufgerufen.

Die Gespräche müssten ergebnisoffen und vorurteilsfrei geführt werden, sagte sie im hessischen Radiosender FFH. Man müsse zunächst ein Gespür dafür aufnehmen, ob ein gemeinsames Zukunftsprojekt möglich sei, meinte Beer, die zum Team der Liberalen bei den Verhandlungen gehört. Das CSU-Vorstandsmitglied Ramsauer rechnet mit schwierigen Gesprächen. Zwischen CSU und Grünen gebe es insbesondere in der Migrations- und der Energiepolitik riesige Diskrepanzen, sagte Ramsauer im Deutschlandfunk. Derzeit könne niemand vorhersagen, ob ein Jamaika-Bündnis erfolgreich zu Ende verhandelt werden könne.



Die Sondierungen beginnen am Mittag mit einem Treffen von Vertretern der CDU/CSU mit der FDP, später sprechen die Unionsparteien mit den Grünen. Für morgen haben sich FDP und Grüne verabredet. Am Freitag sollen die Unterredungen erstmals in großer Runde stattfinden.