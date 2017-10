Die Jungen Liberalen haben vor zu weitgehenden Kompromissen der FDP bei den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition gewarnt.

JuLi-Chef Kuhle sagte auf dem Bundeskongresss der FDP-Nachwuchsorganisation in Jena, die Partei müsse in die Opposition gehen, sollte es nicht gelingen, in den Gesprächen mit Union und Grünen bestimmte Positionen durchzusetzen. So sei etwa eine Obergrenze für Flüchtlinge abzulehnen, weil sie mit dem Verfassungsrecht nicht vereinbar sei. - Von den 80 Bundestagsabgeordneten der FDP gehören zwölf der Nachwuchsorganisation an.