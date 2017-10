EU-Kommissar Oettinger sieht in einer Jamaika-Koalition ein mögliches langfristiges Projekt.

Er sagte der Zeitschrift "Focus", wenn es einem Bündnis aus Union, FDP und Grünen gelinge, den Menschen die Angst vor der Zukunft zu nehmen, könnte es länger als eine Legislaturperiode bestehen. Grundlage für gegenseitiges Verständnis und Vertrauen sei, dass die persönliche Chemie zwischen den Hauptakteuren stimme. Zudem habe das, was die CDU Bewahrung der Schöpfung nenne, eine große Schnittmenge mit dem, was die Grünen als nachhaltigen Umgang mit der Natur bezeichneten.



Unterdessen sprach sich FDP-Chef Lindner in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsländer einzustufen. Auch der bayerische Innenminister Herrmann von der CSU erhob diese Forderung. Die Grünen lehnen das bisher ab.