Union, FDP und Grüne beginnen heute mit Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition im Bund.

Am Mittag kommen zunächst CDU und CSU mit Vertretern der FDP zusammen, später sprechen die Unionsparteien mit den Grünen. Für morgen haben sich FDP und Grüne verabredet. Am Freitag sollen die Unterredungen erstmals in großer Runde stattfinden. Zunächst dürfte es um Zeitplan und Arbeitsweise gehen. Als strittige Themen gelten vor allem die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik sowie die Energie- und Klimapolitik.



Bundeskanzlerin Merkel hatte die Unionsfraktion auf schwierige und harte Verhandlungen eingestellt. Man werde nicht ohne Kompromisse auskommen, erklärte sie.