Das CSU-Vorstandsmitglied Ramsauer rechnet mit schwierigen Verhandlungen bei den heute beginnenden Sondierungen für eine Jamaika-Koalition.

Insbesondere in der Migrations- und der Energiepolitik gebe es riesige Diskrepanzen zwischen der CSU und den Grünen, sagte Ramsauer im Deutschlandfunk. Derzeit könne niemand vorhersagen, ob ein Jamaika-Bündnis erfolgreich zu Ende verhandelt werden könne. Im Fall eines Scheiterns werden man dann mit der SPD reden müssen.



CDU-Generalsekretär Tauber rief alle Beteiligten zu Kompromissbereitschaft auf. Wenn sich so unterschiedliche Parteien auf etwas Gemeinsames verständigten, könne dies ein Signal in die Gesellschaft sein, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Die Sondierungen beginnen am Mittag mit einem Treffen von Vertretern der CDU/CSU mit der FDP, später sprechen die Unionsparteien mit den Grünen. Für morgen haben sich FDP und Grüne verabredet. Am Freitag sollen die Unterredungen erstmals in großer Runde stattfinden. Als strittige Themen gelten vor allem die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik sowie die Energie- und Klimapolitik.