Union, FDP und Grüne beginnen heute mit Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition im Bund. Am Mittag kommen zunächst CDU und CSU mit Vertretern der FDP zusammen, später sprechen die Unionsparteien mit den Grünen. Für morgen haben sich FDP und Grüne verabredet.

Am Freitag sollen die Unterredungen erstmals in großer Runde stattfinden. Als strittige Themen gelten vor allem die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik sowie die Energie- und Klimapolitik.



Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Bouffier sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er erwarte die schwierigste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Voraussetzung für ein Gelingen sei, dass jeder Partner erkennbar bleibe und mit Respekt behandelt werde. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Müller, nannte eine Koalition der Union mit FDP und Grünen nicht alternativlos. Ihm fehle noch ein bisschen der Glaube an das Bündnis, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der Grünen-Europa-Politiker Bütikofer meinte, seine Partei sei nicht zum Regieren gezwungen. Man sei guten Willens, aber auch bereit, eigene Prioritäten durchzusetzen. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", eine mögliche Jamaika-Koalition müsse die Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche, in Stadt und Land sowie in kulturellen Fragen überwinden. Wichtig sei auch die Versöhnung zwischen Ökonomie und Ökologie sowie zwischen Sicherheit und Bürgerrechten.