Schleswig-Holstein ist ein Land der klaren Verhältnisse: Zunächst einmal was die Landschaft angeht: Die kommt eher unspektakulär daher, wobei das auch schon wieder etwas besonderes hat – denn sie kann eine unglaublich beruhigende Wirkung haben.

Auch die politische Landschaft des kleinen Bundeslands im Norden schien lange Zeit klar geordnet – mit einer SPD, die hier deutlich weiter links als in anderen Bundesländern steht, und einer CDU, die vor allem im ländlichen Gebiet noch sehr konservativ aufgestellt ist.

Diese besondere politische Landschaft im hohen Norden wird nun noch spannender – denn sie wird aufgebrochen durch das neue Jamaika-Bündnis, für das CDU, Grüne und FDP mit dem jetzt ausgehandelten Koalitionsvertrag die Basis gelegt haben. Zwar müssen noch die Mitglieder von FDP und Grünen das Papier absegnen. Doch ein Scheitern wäre eine dicke Überraschung, wo sich in den letzten Tagen doch alle Beteiligten zusammengerauft haben.

Ein Koalitionsvertrag vereint die Interessen aller Partner – das ist die Regel. Für ein Jamaika-Bündnis jedoch eine besondere Herausforderung. Nach allem was über den Koalitionsvertrag bekannt ist, scheint das gelungen: Da ist die CDU, die ihre Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren bekommt, die Grünen, die bei der Windkraft ihr Gesicht wahren und die FDP, die nun beim Straßenbau aufs Tempo drücken will. Und doch hat gerade das Thema Infrastruktur gezeigt, wie kompliziert die Zusammenarbeit ist und sein wird.

Zwischen der FDP und den Grünen entzündete sich bei der Verkehrspolitik vergangene Woche ein handfester Streit, der das Projekt Jamaika um ein Haar zum Scheitern gebracht hätte, bevor es überhaupt ausgehandelt war. So bleibt die dreitägige Verhandlungspause als Mahnung: Für Jamaika müssen sich drei Parteien auf Inhalte einigen – vor allem aber müssen sie sich vertrauen.

Was die Verhandlungsführer Daniel Günther, Monika Heinold und Heiner Garg angeht, scheint dieses Vertrauen vorhanden - wie auch die heute wieder zur Schau gestellte Harmonie zwischen den dreien zeigte. Doch kann es damit schnell vorbei sein.

Ankommen wird es dabei vor allem auf den künftigen Ministerpräsidenten Daniel Günther. Er hat die Krise zwischen Grünen und FDP gut gemanagt und geht gestärkt aus den Verhandlungen hervor. Allerdings hat er mit Wolfgang Kubicki und Robert Habeck nun gleich zwei politische Alphatiere in den Reihen der Regierungsparteien. Günther kann Politik und er kann auch Rhetorik – aber die nächsten Jahre dürften weder für ihn noch die anderen Parteien ein Spaziergang werden.

Gut möglich, dass sich mancher in Kiel schon bald nach den vermeintlich so ruhigen Jahren unter der Führung von Torsten Albig zurücksehnen wird – zum Beispiel die Grünen. Denn Jamaika ist und bleibt Neuland für alle Beteiligten. Und das macht das Projekt in Schleswig-Holstein so spannend.