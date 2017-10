Vor Beginn der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition hat FDP-Chef Lindner gefordert, den Solidaritätszuschlag ersatzlos abzuschaffen. Ein Jamaika-Steuerkonzept könne es nur geben, wenn es das Ende des Solis umfasse, sagte Lindner der "Bild am Sonntag".

Dies sei von allen Parteien versprochen worden. Es nun zum Thema zu machen, sei nicht nur eine Frage der Entlastung. Es gehe auch um die Glaubwürdigkeit der Politik.



Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer, rief Union, FDP und Grüne auf, Bürger und Unternehmen mit rund 30 Milliarden Euro pro Jahr steuerlich zu entlasten. Neben der Abschaffung des Solidaritätszuschlags müsse auch der sogenannte Mittelstandsbauch im Einkommenssteuertarif abgeflacht werden. DGB-Chef Hoffmann äußerte sich in dem Blatt besorgt, dass die Interessen der Arbeitnehmer in einer Jamaika-Koalition nicht gut aufgehoben seien. Gerade die CDU als Volkspartei sei aber in der Verantwortung.