Vor den Gesprächen über eine Jamaika-Koalition haben die möglichen Bündnispartner FDP und Grüne ablehnend auf den Kompromiss der Union zur Flüchtlingsfrage reagiert.

FDP-Chef Lindner kritisierte in einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse", bei den Vorstellungen von CDU und CSU handele es sich nicht um eine strategische Zuwanderungspolitik. Vielmehr seien sie nur ein Signal dafür, dass sich Bundeskanzlerin Merkel in dieser Frage bewege. Grünen-Chef Özdemir verwies - wie zuvor schon seine Co-Vorsitzende Peter - darauf, dass der Kompromiss zwischen Christdemokraten und CSU keine vorweggenommene Verständigung innerhalb einer Koalition sei. Die CDU-Vorsitzende Merkel und der CSU-Chef, Bayerns Ministerpräsident Seehofer, hatten sich gestern darauf verständigt, dass Deutschland maximal 200.000 Menschen pro Jahr aufnehmen soll. Merkel betonte, dieser Kompromiss sei eine gute Grundlage für die Gespräche über ein Jamaika-Bündnis. Diese sollen nun in der kommenden Woche beginnen.