Die Grünen sehen in dem Kompromiss der Union zur Flüchtlingsfrage kein gutes Vorzeichen für ein schwarz-gelb-grünes Bündnis.

Der Parteivorsitzende Özdemir sagte, am Schluss werde nicht das stehen, worauf sich die Union verständigt habe. Auch der Grünen-Politiker Trittin, der zur Delegation für Koalitionsverhandlungen gehört, äußerte sich kritisch. Er sagte im ARD-Fernsehen, Teile des Kompromisses widersprächen grünen Inhalten diametral. Trittin hob besonders den Familiennachzug hervor, den die Union weiter aussetzen will. Er sagte, nur mit intakten Familien könne Integration gelingen.



Bundeskanzlerin Merkel und der CSU-Vorsitzende Seehofer hatten sich am Wochenende darauf verständigt, dass Deutschland maximal 200.000 Menschen pro Jahr aufnehmen soll. Nächste Woche sollen erste Gespräche über eine Koalition aus Union, FDP und Grünen beginnen.