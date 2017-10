Die Grünen wollen bei den Sondierungsgesprächen mit Union und FDP einen Schwerpunkt auf den Familiennachzug für Flüchtlinge legen.

Dieser sei eine Grundvoraussetzung für gelungene Integration, sagte Fraktionschefin Göring-Eckardt nach einem Gespräch von Grünen-Politikern mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen, Kirchen und Sozialverbänden. Dies gelte für alle, die länger in Deutschland leben würden, auch für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge mit dem eingeschränkten Status des sogenannten subsidiären Schutzes. Für diese Gruppe ist der Familiennachzug vorübergehend ausgesetzt; die Union will das beibehalten.



Göring-Eckardt sagte weiter, sie rechne mit langwierigen Verhandlungen über eine mögliche Jamaika-Koalition. Ob es noch vor Weihnachten ein Ergebnis gebe, könne sie nicht beurteilen. Die Sondierungen der Parteien sollen in der kommenden Woche beginnen.