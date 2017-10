Der FDP-Vorsitzende Lindner macht die ersatzlose Abschaffung des Solidaritätszuschlags zur Bedingung für eine Koalition mit Union und Grünen.

Ein Jamaika-Steuerkonzept könne es nur geben, wenn es das Ende dieser Abgabe umfasse, ohne dass den Menschen das Geld an anderer Stelle wieder aus der Tasche gezogen werde, sagte Lindner der Zeitung "Bild am Sonntag". Die FDP werde das von allen Parteien versprochene Ende des Soli bei den in der kommenden Woche beginnenden Sondierungsgesprächen zum Thema machen. Dabei gehe es nicht nur um eine steuerliche Entlastung, sondern auch um politische Glaubwürdigkeit, erklärte Lindner.