Bundeskanzlerin Merkel hat erstmals offiziell Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition angekündigt.

Es werde schwierige Verhandlungen geben, aber es gehe darum, eine verlässliche Regierung zu bilden, sagte Merkel beim "Deutschlandtag" der Jungen Union in Dresden. Über einen Koalitionsvertrag werde ein Sonderparteitag entscheiden. Zudem stellte sie eine Einigung der beiden Unionsparteien in der Zuwanderungsfrage in Aussicht. Sie werde sich dafür einsetzen, dass sich dabei niemand verleugnen müsse. Die Flüchtlingspolitik sei das Thema, das CDU und CSU wie kein anderes Thema erschüttert habe. Sie wolle aber für den Erhalt der gemeinsamen Unionsfraktion kämpfen.



Teile der CDU und der CSU streiten seit langem über eine Obergrenze für Flüchtlinge. Der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt verteidigte die Forderung seiner Partei. Es gebe auch eine Obergrenze dessen, was an Integration möglich sei, sagte er im Deutschlandfunk. Viele CDU-Politiker sowie Grüne und FDP lehnen einen Obergrenze ab. Morgen treffen sich die Spitzen von CDU und CSU, um die Koalitionsgespräche mit der FDP und den Grünen vorzubereiten.