Bundeskanzlerin Merkel hat die Unionsfraktion im Bundestag auf schwierige und harte Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition eingestellt.

Sie sagte nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung, in den Gesprächen mit FDP und Grünen werde man nicht ohne Kompromisse auskommen. Wichtig sei ihr, dass CDU und CSU bei jedem Thema geschlossen in die Verhandlungen gingen.



Vertreter der vier Parteien kommen morgen erstmals in verschiedenen Konstellationen zusammen, um die Möglichkeiten eines Regierungsbündnisses auszuloten. Am Freitag soll dann erstmals eine große Verhandlungsrunde tagen.