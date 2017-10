Bei ihren Sondierungsgesprächen über ein Jamaika-Bündnis haben sich Union, FDP und Grüne auf erste Maßnahmen zur Haushalts- und Finanzpolitik geeinigt.

So wollen sie am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts und an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Substanzsteuern wie die Vermögenssteuer sollen nicht eingeführt werden. Verständigt haben sich die Parteien auch auf den Abbau des Solidaritätszuschlags und Entlastungen für Familien mit Kindern. Die Generalsekretäre von CDU, CSU und FDP, Tauber, Scheuer und Beer sprachen nach dem Treffen in Berlin von einem guten Ergebnis. Auch Vertreter der Grünen lobten die Einigung, betonten aber, dass alles unter einem Finanzierungsvorbehalt stehe.



Strittig blieb der weitere Kurs in der Türkei-Politik. Der Grünen-Vorsitzende Özdemir warnte vor einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen. Wenn man der Türkei die klare Botschaft senden wolle, dass deutsche Geiseln freigelassen werden sollen, müsse man mit der Türkei über Punkte wie Beitrittshilfen, Hermes-Bürgschaften und die Zollunion sprechen, sagte Özdemir im Deutschlandfunk. Denn dies sei für Ankara von Interesse. Die CSU spricht sich hingegen für einen Abbruch der Beitrittsgespräche aus.