In Berlin führen Union und Grüne erste Gespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition.

Der Grünen-Vorsitzende Özdemir sagte vor dem Treffen, es gehe darum, zu schauen, ob es eine tragfähige Grundlage dafür gebe. Zuvor hatte es bereits eine erste Sondierungsrunde von CDU, CSU und FDP gegeben. Die Generalsekretäre Tauber, Scheuer und Beer, sprachen anschließend von einem guten und konstruktiven Austausch. Morgen kommen FDP und Grüne zusammen, bevor dann am Freitag die erste Sondierung in großer Runde stattfindet, also mit allen vier Parteien.



Die Jamaika-Koalition ist momentan die einzige Option für eine Regierungsbildung, weil die SPD eine Fortsetzung der Großen Koalition ausgeschlossen hat.