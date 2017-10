CDU und CSU haben nacheinander Vertreter von FDP und Grünen getroffen, um Gemeinsamkeiten für eine Jamaika-Koalition auszuloten.

Der Auftakt der Sondierungsgespräche fand im Gebäude der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin statt, in unmittelbarer Nähe zum Reichstag. Die Unterhändler der Union - darunter die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel sowie CSU-Chef Seehofer - trafen zunächst auf die Freien Demokraten, vertreten unter anderem durch den Parteivorsitzenden Lindner. Die Generalsekretäre aller drei Parteien bezeichneten die Gespräche im Anschluss als konstruktiv.



Am Nachmittag berieten CDU und CSU dann mit den Grünen, vertreten unter anderem durch die Vorsitzenden Peter und Özdemir. Morgen kommen FDP und Grüne zusammen, bevor dann am Freitag die erste Sondierung in großer Runde stattfindet, also mit allen vier Parteien.