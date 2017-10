CDU, CSU und FDP haben den Auftakt der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition gleichermaßen als "konstruktiv" bezeichnet.

CDU-Generalsekretär Tauber sagte nach einem ersten Gespräch, es sei ein guter Austausch gewesen, bei dem die Union auch zugehört habe, was die Liberalen bewege. Auch FDP-Generalsekretärin Beer meinte, das Treffen sei "gut gelaufen", sachlich ebenso wie lösungsorientiert. CSU-Generalsekretär Scheuer betonte, die zwei Stunden seien geprägt gewesen von gegenseitigem Verständnis und Miteinander. Man habe konzentriert gesprochen, und zuweilen sei es auch sympathisch gewesen. Die bevorstehende Sondierung mit den Grünen werde sicherlich ein, Zitat, "größeres, härteres Werkstück", betonte Tauber.



Die Unterhändler von CDU und CSU wollen noch am Nachmittag mit Vertretern der Grünen reden. Am Freitag soll die erste Sondierung in großer Runde mit allen Beteiligten stattfinden. Die SPD stellte nochmals klar, dass sie nicht für eine Große Koalition bereitsteht, sollten die Jamaika-Sondierungen scheitern. Fraktionsgeschäftsführer Schneider sagte in Berlin, die Sozialdemokraten seien Opposition, der Schalter sei umgelegt.