Mit Beratungen zwischen den Spitzen von Union und FDP haben in Berlin die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene begonnen.

Die Deutsche Presse-Agentur meldete kurz nach Beginn, bei allen Beteiligten sei guter Wille zu spüren. Die dpa beruft sich auf Teilnehmerkreise und beschreibt die Stimmung als "sehr sachlich und konstruktiv".



An der Runde nehmen unter anderem die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Merkel, CSU-Chef Seehofer und der FDP-Vorsitzende Lindner teil. Das Treffen findet in der Parlamentarischen Gesellschaft statt, in unmittelbarer Nähe zum Reichstagsgebäude. Am Nachmittag wollen die Unterhändler der Union dann noch mit den Grünen sprechen. Für Freitag ist die erste Sondierung in großer Runde mit allen Beteiligten geplant.



CSU-Chef Seehofer sagte vor dem Auftakt heute, man brauche große Konzentration und Anstrengung. FDP-Chef Lindner stellte in der Illustrierten "Stern" klar, ein Einwanderungsgesetz sei eine Koalitionsbedingung. Grünen-Chefin Peter twitterte, der Kohleausstieg sei zentrales Thema, die Klimaziele seien die Messlatte.