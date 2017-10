Nach der Einigung innerhalb der Union über ihren künftigen Kurs in der Flüchtlingspolitik wollen CDU und CSU in der kommenden Woche Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen aufnehmen.

Die CDU-Vorsitzende Merkel kündigte in Berlin an, dass für Mittwoch zunächst getrennte Gespräche mit den Parteien vorgesehen seien. Am Freitag sollten dann erstmals alle gemeinsam am Konferenztisch sitzen.



Die neuen Regeln zur Flüchtlingspolitik waren von der CSU zur Voraussetzung gemacht worden für die Aufnahme von Verhandlungen über eine mögliche Jamaika-Koalition.