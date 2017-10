Bei ihren Sondierungsgesprächen über ein Jamaika-Bündnis haben sich Union, FDP und Grüne beim Thema Finanzen angenähert.

So wollen sie am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts und an der Schuldenbremse festhalten. Eine Vermögenssteuer soll es nicht geben. Verständigt haben sich die Parteien auch auf den Abbau des Solidaritätszuschlags und Entlastungen für Familien mit Kindern. Die Generalsekretäre von CDU, CSU und FDP, Tauber, Scheuer und Beer sprachen nach dem Treffen in Berlin von einem guten Ergebnis. Die Grünen verwiesen darauf, dass alle Maßnahmen unter Finanzierungsvorbehalt stehen.