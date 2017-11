Die nächste Bundesregierung sollte nach Ansicht von Entwicklungsminister Müller mehr Angebote für die Zuwanderung von Arbeitsmigranten aus Nicht-EU-Staaten schaffen.

Dies sei aber nur denkbar, wenn gleichzeitig effektivere Maßnahmen gegen irreguläre Migration ergriffen würden, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt müsse über legale Wege laufen. Ein gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren könne, sei das Migrationsberatungszentrum im Kosovo. Man wolle keine illegale Zuwanderung.



Die Beratungszentren gibt es inzwischen auch in anderen Balkan-Staaten sowie in Tunesien. Sie vermitteln Arbeitssuchende an Arbeitgeber in Deutschland. Die Grünen sehen dass Programm skeptisch, weil es die Union mit einer Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten verknüpfen will.