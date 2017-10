In Berlin hat Bundespräsident Steinmeier Bundeskanzlerin Merkel und ihren Ministern inzwischen die Entlassungsurkunden überreicht.

In seinen Abschiedsworten lobte der Bundespräsident den Kurs der bisherigen Bundesregierung. Dieser stabile Tanker sei ein gutes Gefährt für die raue See der letzten vier Jahre gewesen. Steinmeier hatte Merkel heute früh gebeten, die Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung weiterzuführen.



CDU, CSU, FDP und Grüne trafen am Abend zu einer ersten inhaltlichen Sondierungsrunde zusammen. Dabei geht es um die Haushalts- und Finanzpolitik. So gut wie einig sind sich die vier Parteien darüber, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden. Es soll nun darüber gesprochen werden, wo die Prioritäten bei Ausgaben und Steuerentlastungen gesetzt werden sollen.