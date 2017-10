CDU, CSU, FDP und Grüne sind am Abend in Berlin zu einer ersten inhaltlichen Jamaika-Sondierungsrunde zusammengekommen.

Dabei geht es um die Haushalts- und Finanzpolitik. So gut wie einig sind sich die vier Parteien darüber, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen. Es dürfte darüber gesprochen werden, wo die Prioritäten bei Ausgaben und Steuerentlastungen gesetzt werden sollen. Grünen-Chef Özdemir forderte erneut einen Vorrang für Investitionen in die Infrastruktur. Die FDP deutete unterdessen Kompromissbereitschaft bei ihrer Forderung nach einer Abschaffung des Solidaritätszuschlages an. - Neben Steuern und Haushalt steht auch das Thema Europa auf der Tagesordnung.